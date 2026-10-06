DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.615 -1,9%Euro 1,1236 -0,2%Öl 101,4 +0,9%Gold 4.148 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

FTSE 100 aktuell: Gewinne im FTSE 100

FTSE 100 aktuell: Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100 macht am Dienstagnachmittag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
21.96 EUR -1.60 EUR -6.79 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR -6.00 EUR -3.73 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.58 EUR -0.10 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen
BT Group plc
2.31 EUR -0.03 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Croda International PLC Registered Shs
38.68 EUR 0.16 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
Endeavour Mining PLC
49.20 EUR -1.24 EUR -2.46 %
Charts | News | Analysen
Games Workshop Group PLC
205.20 EUR 0.80 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
17.40 EUR 0.31 EUR 1.83 %
Charts | News | Analysen
Informa PLC
9.70 EUR -0.40 EUR -3.96 %
Charts | News | Analysen
Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.20 EUR -0.11 EUR -3.21 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.01 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Marks & Spencer plc
4.48 EUR -0.02 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Weir Group PLC
30.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Whitbread PLC
28.56 EUR -0.20 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,541.69 GBP 43.75 GBP 0.42 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 10.525,95 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,142 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10.498,06 Punkten, nach 10.497,94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.602,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10.498,03 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.831,09 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 10.651,77 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 9.479,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,78 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Informa (+ 6,20 Prozent auf 9,15 GBP), Weir Group (+ 3,64 Prozent auf 26,76 GBP), Croda International (+ 2,56 Prozent auf 33,77 GBP), Marks Spencer (+ 2,50 Prozent auf 3,86 GBP) und Whitbread (+ 2,47 Prozent auf 24,86 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ithaca Energy (-3,91 Prozent auf 2,70 GBP), BAE Systems (-3,62 Prozent auf 18,64 GBP), BT Group (-2,39 Prozent auf 1,94 GBP), Endeavour Mining (-2,12 Prozent auf 41,60 GBP) und Games Workshop Group (-2,00 Prozent auf 166,30 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 46.943.040 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 294,444 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle BAE Systems Aktie News

Werbung

BAE Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAE Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
30.11.22 BAE Systems Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
25.02.22 BAE Systems Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.