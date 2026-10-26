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FTSE 100-Performance im Fokus

FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Aktueller Marktbericht zum FTSE 100.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
6.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Babcock International
11.61 EUR 0.47 EUR 4.22 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR -3.00 EUR -2.03 %
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Barratt Developments PLC
3.84 EUR 0.04 EUR 1.05 %
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BP plc (British Petrol)
7.53 EUR -0.08 EUR -1.01 %
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Computacenter PLC
60.00 EUR 4.50 EUR 8.11 %
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Experian PLC
36.20 EUR -0.80 EUR -2.16 %
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HSBC Holdings plc
16.29 EUR 0.24 EUR 1.51 %
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InterContinental Hotels Group plc
144.30 EUR -0.05 EUR -0.03 %
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International Consolidated Airlines S.A.
4.67 EUR -0.15 EUR -3.11 %
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Lloyds Banking Group
1.21 EUR 0.01 EUR 1.04 %
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London Stock Exchange (LSE)
114.05 EUR 2.40 EUR 2.15 %
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Rolls-Royce Plc
14.62 EUR 0.69 EUR 4.92 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.90 EUR -0.03 EUR -0.07 %
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Indizes
FTSE 100
10,765.21 GBP 74.85 GBP 0.7 %
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Am Montag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,73 Prozent auf 10.768,35 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,232 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.690,94 Zählern und damit 0,005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10.690,36 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.774,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.689,94 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der FTSE 100 bei 10.695,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10.736,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 9.645,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 11,11 Prozent auf 51,00 GBP), Babcock International (+ 6,47 Prozent auf 10,00 GBP), Rolls-Royce (+ 5,12 Prozent auf 12,24 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4,59 Prozent auf 4,13 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 4,41 Prozent auf 168,20 USD). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Experian (-3,56 Prozent auf 29,97 GBP), BP (-1,64 Prozent auf 6,28 GBP), Auto Trader Group (-1,55 Prozent auf 5,34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,38 Prozent auf 39,78 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,24 Prozent auf 93,92 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36.688.334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,121 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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13:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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