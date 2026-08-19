FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Index-Performance

25.08.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 performte am Abend positiv.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel letztendlich um 0,29 Prozent stärker bei 10.886,16 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10.854,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10.854,32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.886,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.825,76 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.736,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 10.466,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Wert von 9.321,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,40 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 10,43 Prozent auf 5,10 GBP), AstraZeneca (+ 3,02 Prozent auf 124,76 GBP), Next (+ 2,36 Prozent auf 156,35 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,24 Prozent auf 4,42 GBP) und Anglo American (+ 2,06 Prozent auf 42,03 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Standard Chartered (-2,51 Prozent auf 21,40 GBP), Diageo (-2,00 Prozent auf 17,36 GBP), Compass Group (-1,69 Prozent auf 30,80 USD), BAT (-1,45 Prozent auf 41,33 GBP) und Smith Nephew (-1,29 Prozent auf 10,68 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 40.907.097 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 304,814 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net