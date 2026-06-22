FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

FTSE 100 im Fokus

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:09 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 10.419,10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,105 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10.429,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10.428,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.431,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10.412,77 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,536 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.466,26 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 9.965,16 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8.758,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,70 Prozent aufwärts. Bei 10.934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Segro (+ 17,20 Prozent auf 8,70 GBP), Tritax Big Box REIT (+ 5,07 Prozent auf 1,60 GBP), LondonMetric Property (+ 3,17) Prozent auf 1,89 GBP), British Land Company (+ 3,04 Prozent auf 4,14 GBP) und Land Securities Group (+ 3,04 Prozent auf 6,45 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,25 Prozent auf 81,82 GBP), BAE Systems (-1,53 Prozent auf 17,97 GBP), Airtel Africa (-1,44 Prozent auf 3,43 GBP), Entain (-1,33 Prozent auf 5,49 GBP) und Bank of Georgia Group (-1,30 Prozent auf 113,60 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 3.647.630 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,465 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net