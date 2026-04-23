FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags leichter

Kursentwicklung im Fokus

Der FTSE 100 erleidet heute Verluste.

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,64 Prozent tiefer bei 10.390,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,994 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 10.457,68 Punkte an der Kurstafel, nach 10.457,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10.462,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.365,93 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 2,61 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der FTSE 100 9.965,16 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.143,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, notierte der FTSE 100 bei 8.407,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,41 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BAT (+ 3,20 Prozent auf 43,41 GBP), J Sainsbury (+ 1,65 Prozent auf 3,46 GBP), BT Group (+ 1,61 Prozent auf 2,24 GBP), Intertek (+ 1,47 Prozent auf 49,17 GBP) und BP (+ 1,28 Prozent auf 5,78 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen JD Sports Fashion (-4,16 Prozent auf 0,69 GBP), ConvaTec (-3,57 Prozent auf 2,17 GBP), Antofagasta (-3,37 Prozent auf 37,02 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-3,28 Prozent auf 13,57 GBP) und Entain (-2,97 Prozent auf 5,74 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 24.022.077 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,873 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die 3i-Aktie weist mit 4,99 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net