Index im Fokus

Der FTSE 100 zeigte sich am Donnerstagabend in Rot.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 0,93 Prozent leichter bei 10.452,68 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,247 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10.551,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10.551,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.563,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.452,68 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 4,13 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 10.764,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.743,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.507,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,04 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. 9.670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Babcock International (+ 9,38 Prozent auf 10,67 GBP), Computacenter (+ 2,69 Prozent auf 47,34 GBP), Halma (+ 2,58 Prozent auf 34,94 GBP), Melrose Industries (+ 1,66 Prozent auf 4,77 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,65 Prozent auf 3,63 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Investec (-8,34 Prozent auf 5,50 GBP), JD Sports Fashion (-4,26 Prozent auf 0,90 GBP), Vodafone Group (-4,03 Prozent auf 1,09 GBP), Severn Trent (-3,11 Prozent auf 31,80 GBP) und Whitbread (-2,97 Prozent auf 28,07 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 120.298.051 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270,761 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net