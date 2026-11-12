FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

12.11.26 15:57 Uhr

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am Donnerstag.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 10.845,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,265 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10.835,74 Punkten in den Handel, nach 10.835,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.824,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.886,06 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der FTSE 100 bei 10.656,28 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 10.833,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.911,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,99 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Burberry (+ 6,59 Prozent auf 11,65 GBP), 3i (+ 4,21 Prozent auf 26,73 GBP), Barratt Developments (+ 2,89 Prozent auf 3,35 GBP), Land Securities Group (+ 2,42 Prozent auf 6,98 GBP) und BT Group (+ 2,30 Prozent auf 2,18 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Endeavour Mining (-6,08 Prozent auf 38,76 GBP), Coca-Cola HBC (-3,93 Prozent auf 41,60 GBP), Intermediate Capital Group (-3,33 Prozent auf 18,89 GBP), Babcock International (-3,32 Prozent auf 10,06 GBP) und Antofagasta (-3,05 Prozent auf 32,08 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 31.759.854 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 275,099 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net