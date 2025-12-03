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FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

29.06.26 09:28 Uhr
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer | finanzen.net

Der FTSE 100 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

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FTSE 100
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Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent leichter bei 10.498,20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,119 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10.507,83 Punkte an der Kurstafel, nach 10.508,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.490,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.513,85 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.409,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.967,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 8.798,91 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,50 Prozent zu Buche. Bei 10.934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Bank of Georgia Group (+ 3,96 Prozent auf 113,00 GBP), Entain (+ 1,77 Prozent auf 5,88 GBP), BT Group (+ 1,41 Prozent auf 1,98 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,20 Prozent auf 14,28 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1,07 Prozent auf 49,42 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Babcock International (-2,82 Prozent auf 9,44 GBP), Endeavour Mining (-1,95 Prozent auf 37,77 GBP), 3i (-1,58 Prozent auf 24,92 GBP), International Consolidated Airlines (-1,57 Prozent auf 4,75 GBP) und Land Securities Group (-1,37 Prozent auf 6,48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.711.265 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 283,293 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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