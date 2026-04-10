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FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt

17.04.26 12:25 Uhr
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt | finanzen.net

Derzeit legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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FTSE 100
10.566,1 PKT -23,9 PKT -0,23%
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Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,17 Prozent leichter bei 10.572,08 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,004 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10.590,35 Punkte an der Kurstafel, nach 10.589,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.594,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.566,65 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,277 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 10.403,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.235,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8.275,66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,24 Prozent zu. Bei 10.934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Intertek (+ 3,62 Prozent auf 49,27 GBP), Sage (+ 3,28 Prozent auf 9,33 GBP), RELX (+ 1,93 Prozent auf 27,52 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,84 Prozent auf 18,24 GBP) und Burberry (+ 1,83 Prozent auf 11,57 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Centrica (-6,51 Prozent auf 1,94 GBP), SSE (-6,31 Prozent auf 24,78 GBP), Vodafone Group (-2,36 Prozent auf 1,14 GBP), Tesco (-2,25 Prozent auf 4,83 GBP) und Anglo American (-1,90 Prozent auf 35,31 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28.305.382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 264,092 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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19.03.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Vodafone Group SellGoldman Sachs Group Inc.
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