FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt zum Start

Kursentwicklung im Fokus

06.10.26 09:28 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 10.562,61 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,142 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10.498,06 Punkten, nach 10.497,94 Punkten am Vortag.

Bei 10.498,03 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.563,69 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 10.831,09 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 10.651,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9.479,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,14 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 120,48 GBP), Whitbread (+ 1,65 Prozent auf 24,66 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,51 Prozent auf 16,45 GBP), Burberry (+ 1,40 Prozent auf 10,18 GBP) und Howden Joinery Group (+ 1,33 Prozent auf 7,63 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-1,11 Prozent auf 42,03 GBP), Babcock International (-0,89 Prozent auf 9,18 GBP), BP (-0,83 Prozent auf 5,59 GBP), M&G (-0,83 Prozent auf 3,11 GBP) und BAE Systems (-0,80 Prozent auf 19,19 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.804.770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,396 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net