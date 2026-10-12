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Marktbericht

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Das macht das Börsenbarometer in London.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
144.00 EUR -1.00 EUR -0.69 %
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Barclays plc
5.15 EUR 0.06 EUR 1.24 %
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Barratt Developments PLC
3.38 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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BP plc (British Petrol)
6.84 EUR -0.11 EUR -1.60 %
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HSBC Holdings plc
16.92 EUR 0.33 EUR 2.01 %
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Informa PLC
10.70 EUR -0.10 EUR -0.93 %
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InterContinental Hotels Group plc
141.80 EUR -0.15 EUR -0.11 %
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International Consolidated Airlines S.A.
4.87 EUR -0.13 EUR -2.64 %
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Lloyds Banking Group
1.21 EUR 0.01 EUR 0.58 %
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Standard Chartered plc
25.18 EUR 0.10 EUR 0.40 %
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Vodafone Group PLC
1.39 EUR -0.02 EUR -1.32 %
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WPP 2012 PLC
4.45 EUR 0.06 EUR 1.37 %
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Indizes
FTSE 100
10,610.66 GBP 58.61 GBP 0.56 %
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Am Montag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 10.614,54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,181 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent leichter bei 10.551,55 Punkten, nach 10.552,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.549,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.614,90 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.650,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.497,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 9.427,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,67 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell HSBC (+ 2,02 Prozent auf 14,24 GBP), Standard Chartered (+ 1,89 Prozent auf 21,59 GBP), Barclays (+ 1,54 Prozent auf 4,36 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,49 Prozent auf 4,22 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1,48 Prozent auf 1,03 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Informa (-1,94 Prozent auf 8,78 GBP), Vodafone Group (-1,09 Prozent auf 1,17 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,01 Prozent auf 157,45 USD), WPP 2012 (-0,98 Prozent auf 3,82 GBP) und BP (-0,70 Prozent auf 5,82 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2.764.852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,874 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 BP Buy UBS AG
28.09.26 BP Buy UBS AG
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.

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