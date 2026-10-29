FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain

FTSE 100-Performance

29.10.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:10 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,27 Prozent aufwärts auf 10.723,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10.694,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10.694,50 Punkten am Vortag.

Bei 10.746,22 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.694,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0,303 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der FTSE 100 bei 10.636,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.908,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9.756,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,76 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,54 Prozent auf 40,57 GBP), 3i (+ 2,17 Prozent auf 24,06 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,94 Prozent auf 93,64 GBP), BAE Systems (+ 1,88 Prozent auf 20,63 GBP) und Babcock International (+ 1,53 Prozent auf 10,26 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Haleon (-11,04 Prozent auf 3,33 GBP), Lloyds Banking Group (-3,56 Prozent auf 1,00 GBP), StJamess Place (-3,55 Prozent auf 10,74 GBP), NatWest Group (-1,95 Prozent auf 6,34 GBP) und Computacenter (-1,18 Prozent auf 52,03 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.425.661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,802 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net