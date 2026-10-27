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FTSE 100-Performance im Fokus

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Das macht der FTSE 100 am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
37.77 EUR 0.69 EUR 1.86 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.88 EUR 0.04 EUR 1.04 %
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BP plc (British Petrol)
7.45 EUR -0.10 EUR -1.26 %
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Endeavour Mining PLC
46.08 EUR 0.02 EUR 0.04 %
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HSBC Holdings plc
15.26 EUR -1.04 EUR -6.37 %
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InterContinental Hotels Group plc
149.25 EUR 4.95 EUR 3.43 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.69 EUR 0.14 EUR 3.88 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR 0.00 EUR 0.25 %
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Pershing Square Holdings
45.50 EUR 0.40 EUR 0.89 %
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
62.82 EUR -3.78 EUR -5.68 %
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Rentokil Initial PlcShs
4.09 EUR 0.02 EUR 0.59 %
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Rio Tinto plc
76.02 EUR 0.75 EUR 1.00 %
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Indizes
FTSE 100
10,681.81 GBP -85.52 GBP -0.79 %
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Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,63 Prozent schwächer bei 10.698,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,236 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10.767,81 Punkten, nach 10.767,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.649,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10.767,81 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.695,25 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 10.781,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.653,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,52 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 3,47 Prozent auf 32,84 GBP), Rentokil Initial (+ 2,74 Prozent auf 3,49 GBP), Pershing Square (+ 2,22 Prozent auf 38,64 GBP), Rio Tinto (+ 1,73 Prozent auf 63,51 GBP) und Endeavour Mining (+ 1,68 Prozent auf 39,42 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil HSBC (-6,43 Prozent auf 12,78 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,60 Prozent auf 52,32 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,64 Prozent auf 164,45 USD), Ithaca Energy (-1,55 Prozent auf 3,05 GBP) und BP (-1,28 Prozent auf 6,23 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 15.326.398 Aktien gehandelt. Mit 279,323 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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11:46 BP Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 BP Buy UBS AG
21.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.

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