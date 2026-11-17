Lukrativer 3i-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in 3i-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der 3i-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,528 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (25,82 GBP), wäre die Investition nun 400,93 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 300,93 Prozent vermehrt.

3i markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net