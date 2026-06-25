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Aktie mit Dividende

FTSE 100-Papier 3i-Aktie: Über diese Dividende können sich 3i-Aktionäre freuen

26.06.26 14:03 Uhr
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: Über diese Dividende können sich 3i-Aktionäre freuen | finanzen.net

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.

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Aktien
3i plc
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Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier 3i am 25.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,84 GBP zu zahlen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 15,07 Prozent gestiegen. Insgesamt wurde beschlossen 765,00 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde das Niveau der 3i-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 22,40 Prozent nach oben angepasst.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Das 3i-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 25,34 GBP aus dem London-Handel. Der Dividendenabschlag auf das 3i-Papier erfolgt am 26.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der 3i-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die 3i-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der 3i-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,47 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,02 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von 3i via London 112,81 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 231,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel 3i

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,97 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,81 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel 3i

3i ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 22,934 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3i beläuft sich aktuell auf 4,52. Im Jahr 2026 erzielte 3i einen Umsatz von 1,261 Mrd.GBP sowie ein EPS von 5,39 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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