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Aberdeen Group-Investmentbeispiel

FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aberdeen Group
2.60 EUR -0.01 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2023 wurde das Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Aberdeen Group-Anteile bei 1,54 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investierten, hätten nun 64,851 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 143,58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,21 GBP belief. Damit wäre die Investition um 43,58 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Aberdeen Group eine Marktkapitalisierung von 3,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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12.07.13 Standard Life verkaufen Nomura
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11.04.13 Standard Life verkaufen Bernstein
20.03.13 Standard Life verkaufen Barclays Capital
28.02.13 Standard Life verkaufen Credit Suisse Group

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