FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 28.10.2023 wurde das Aberdeen Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Aberdeen Group-Anteile bei 1,54 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investierten, hätten nun 64,851 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 143,58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,21 GBP belief. Damit wäre die Investition um 43,58 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Aberdeen Group eine Marktkapitalisierung von 3,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aberdeen Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aberdeen Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen