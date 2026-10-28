FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aberdeen Group-Investmentbeispiel

28.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Aberdeen Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.10.2023 wurde das Aberdeen Group -Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Aberdeen Group-Anteile bei 1,54 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investierten, hätten nun 64,851 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 143,58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,21 GBP belief. Damit wäre die Investition um 43,58 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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