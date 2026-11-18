Rentabler Aberdeen Group-Einstieg?

Vor Jahren Aberdeen Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Aberdeen Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aberdeen Group-Anteile betrug an diesem Tag 1,96 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51,020 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aberdeen Group-Aktien wären am 17.11.2026 114,29 GBP wert, da der Schlussstand 2,24 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,29 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 4,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net