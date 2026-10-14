FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet

Lukratives Aberdeen Group-Investment?

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Aberdeen Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Aberdeen Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,37 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,648 Aberdeen Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 710,77 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,40 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,92 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Aberdeen Group zuletzt 4,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net