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Frühe Investition

FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aberdeen Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aberdeen Group
2.76 EUR -0.11 EUR -3.70 %
Charts | News | Analysen

Die Aberdeen Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,53 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hat, hat nun 39,604 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,18 GBP, da sich der Wert eines Aberdeen Group-Anteils am 06.10.2026 auf 2,38 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,82 Prozent abgenommen.

Aberdeen Group wurde am Markt mit 4,31 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.07.13 Standard Life verkaufen Nomura
16.04.13 Standard Life verkaufen Morgan Stanley
11.04.13 Standard Life verkaufen Bernstein
20.03.13 Standard Life verkaufen Barclays Capital
28.02.13 Standard Life verkaufen Credit Suisse Group

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