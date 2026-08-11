FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Airtel Africa-Investmentbeispiel

19.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Airtel Africa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Airtel Africa-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Airtel Africa-Papier bei 2,14 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.668,534 Airtel Africa-Aktien. Die gehaltenen Airtel Africa-Aktien wären am 18.08.2026 15.228,76 GBP wert, da der Schlussstand 3,26 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,29 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa bezifferte sich zuletzt auf 11,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net