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Profitabler Airtel Africa-Einstieg?

FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airtel Africa-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.45 EUR 0.03 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Airtel Africa-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,27 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Airtel Africa-Aktie investierten, hätten nun 440,141 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.264,08 GBP, da sich der Wert einer Airtel Africa-Aktie am 13.10.2026 auf 2,87 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Airtel Africa eine Börsenbewertung in Höhe von 10,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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