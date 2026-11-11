FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor einem Jahr verloren

Lukrative Airtel Africa-Anlage?

11.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Airtel Africa-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Airtel Africa-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers betrug an diesem Tag 3,04 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.289,474 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 2,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.414,47 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,86 Prozent abgenommen.

Alle Airtel Africa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net