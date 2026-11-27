FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Alliance Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,56 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 946,970 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.500,00 GBP, da sich der Wert einer Alliance Trust-Aktie am 26.11.2026 auf 13,20 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,00 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Alliance Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 4,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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