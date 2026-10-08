FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr gekostet

Rentable Auto Trader Group-Investition?

08.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Auto Trader Group-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Auto Trader Group -Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 7,79 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,837 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,44 GBP, da sich der Wert einer Auto Trader Group-Aktie am 07.10.2026 auf 4,71 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 60,44 GBP entspricht einer negativen Performance von 39,56 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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