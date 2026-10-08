FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Auto Trader Group-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Auto Trader Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 7,79 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,837 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,44 GBP, da sich der Wert einer Auto Trader Group-Aktie am 07.10.2026 auf 4,71 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 60,44 GBP entspricht einer negativen Performance von 39,56 Prozent.
Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 3,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Auto Trader Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Auto Trader Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen