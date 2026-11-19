Lukrativer Auto Trader Group-Einstieg?

Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Auto Trader Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,23 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,833 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 5,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,52 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 22,48 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich jüngst auf 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net