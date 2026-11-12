FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Auto Trader Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,82 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.466,276 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.249,27 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 11.11.2026 auf 5,63 GBP belief. Mit einer Performance von -17,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 4,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Auto Trader Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Auto Trader Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen