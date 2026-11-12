FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Auto Trader Group-Investition im Blick

12.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Auto Trader Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,82 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Auto Trader Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.466,276 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.249,27 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 11.11.2026 auf 5,63 GBP belief. Mit einer Performance von -17,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 4,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net