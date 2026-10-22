FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie gebracht.
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Das Auto Trader Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 6,05 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in Auto Trader Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.653,704 Auto Trader Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.767,94 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 21.10.2026 auf 5,30 GBP belief. Mit einer Performance von -12,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Auto Trader Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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