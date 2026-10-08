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Langfristige Investition

FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bank of Georgia Group-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
152.00 EUR -3.00 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen

Bank of Georgia Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61,875 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bank of Georgia Group-Aktien wären am 07.10.2026 7.938,56 GBP wert, da der Schlussstand 128,30 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 693,86 Prozent.

Alle Bank of Georgia Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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