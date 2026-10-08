FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bank of Georgia Group-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Bank of Georgia Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61,875 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bank of Georgia Group-Aktien wären am 07.10.2026 7.938,56 GBP wert, da der Schlussstand 128,30 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 693,86 Prozent.
Alle Bank of Georgia Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of Georgia Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of Georgia Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen