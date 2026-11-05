FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of Georgia Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

05.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Bank of Georgia Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bank of Georgia Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,50 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investierten, hätten nun 645,348 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 80.991,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 125,50 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 709,91 Prozent vermehrt.

Bank of Georgia Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,20 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net