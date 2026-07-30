FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of Georgia Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bank of Georgia Group-Aktien gewesen.
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Das Bank of Georgia Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Bank of Georgia Group-Anteile bei 31,40 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 31,847 Bank of Georgia Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.828,03 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Papiers am 05.08.2026 auf 120,20 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 282,80 Prozent.
Der Marktwert von Bank of Georgia Group betrug jüngst 5,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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