FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BT Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentabler BT Group-Einstieg?

15.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BT Group-Aktien verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das BT Group -Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,40 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die BT Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 716,425 BT Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 1,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.421,74 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,17 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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