FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein BT Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 22.10.2016 wurde das BT Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das BT Group-Papier bei 3,80 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 2.629,157 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BT Group-Papiere wären am 21.10.2026 5.431,84 GBP wert, da der Schlussstand 2,07 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,68 Prozent verringert.
Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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