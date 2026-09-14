FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen

Coca-Cola European Partners-Performance im Blick

14.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Coca-Cola European Partners eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Coca-Cola European Partners -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,584 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 102,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,82 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 62,82 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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