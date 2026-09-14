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Coca-Cola European Partners-Performance im Blick

FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola European Partners eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola European Partners PLC
89.40 EUR 1.00 EUR 1.13 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Coca-Cola European Partners-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,584 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 102,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,82 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 62,82 Prozent.

Am Markt war Coca-Cola European Partners jüngst 45,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.12.17 Coca-Cola European Partners Buy Deutsche Bank AG
20.07.17 Coca-Cola European Partners Hold Deutsche Bank AG
07.03.17 Coca-Cola European Partners Buy Argus Research Company

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