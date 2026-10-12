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Frühe Anlage

FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola European Partners PLC
92.60 EUR 0.80 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Coca-Cola European Partners-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola European Partners-Papier an diesem Tag 57,75 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17,316 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.805,19 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 09.10.2026 auf 104,25 USD belief. Damit wäre die Investition um 80,52 Prozent gestiegen.

Coca-Cola European Partners wurde am Markt mit 46,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Coca-Cola European Partners Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.12.17 Coca-Cola European Partners Buy Deutsche Bank AG
20.07.17 Coca-Cola European Partners Hold Deutsche Bank AG
07.03.17 Coca-Cola European Partners Buy Argus Research Company

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