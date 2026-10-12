FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Coca-Cola European Partners-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola European Partners-Papier an diesem Tag 57,75 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17,316 Coca-Cola European Partners-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.805,19 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Papiers am 09.10.2026 auf 104,25 USD belief. Damit wäre die Investition um 80,52 Prozent gestiegen.

Coca-Cola European Partners wurde am Markt mit 46,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net