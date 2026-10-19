FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Coca-Cola European Partners-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Coca-Cola European Partners-Papier statt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola European Partners-Aktie bei 53,45 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 187,091 Coca-Cola European Partners-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.029,00 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola European Partners-Aktie am 16.10.2026 auf 112,40 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 110,29 Prozent.
Der Marktwert von Coca-Cola European Partners betrug jüngst 49,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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