FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Coca-Cola European Partners-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Coca-Cola European Partners-Aktie 88,83 USD wert. Bei einem Coca-Cola European Partners-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,257 Coca-Cola European Partners-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.274,57 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Anteils am 30.10.2026 auf 113,22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,46 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners bezifferte sich zuletzt auf 50,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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