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FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola European Partners PLC
100.80 EUR 1.40 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Coca-Cola European Partners-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Coca-Cola European Partners-Aktie 88,83 USD wert. Bei einem Coca-Cola European Partners-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,257 Coca-Cola European Partners-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.274,57 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Anteils am 30.10.2026 auf 113,22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,46 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners bezifferte sich zuletzt auf 50,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Coca-Cola European Partners Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.12.17 Coca-Cola European Partners Buy Deutsche Bank AG
20.07.17 Coca-Cola European Partners Hold Deutsche Bank AG
07.03.17 Coca-Cola European Partners Buy Argus Research Company

Information

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