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Coca-Cola European Partners-Investition

FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola European Partners PLC
106.80 EUR 0.20 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,801 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 118,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213,56 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 113,56 Prozent.

Coca-Cola European Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Coca-Cola European Partners Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.12.17 Coca-Cola European Partners Buy Deutsche Bank AG
20.07.17 Coca-Cola European Partners Hold Deutsche Bank AG
07.03.17 Coca-Cola European Partners Buy Argus Research Company

Information

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