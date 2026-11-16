FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 5 Jahren abgeworfen

Coca-Cola European Partners-Investition

Bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola European Partners-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,801 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 118,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213,56 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 113,56 Prozent.

Coca-Cola European Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net