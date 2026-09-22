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Rentable Coca-Cola HBC-Investition?

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola HBC AG
50.70 EUR 1.05 EUR 2.11 %
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Das Coca-Cola HBC-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag 17,41 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 10.000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hat, hat nun 574,383 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 42,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24.572,09 GBP wert. Mit einer Performance von +145,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Coca-Cola HBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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