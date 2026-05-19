DAX25.244 -0,6%Est506.094 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.889 -0,8%Euro1,1641 ±0,0%Öl99,31 +3,1%Gold4.528 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX von Gewinnmitnahmen belastet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Coca-Cola HBC-Investition

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

26.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola HBC-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,70 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,891 Coca-Cola HBC-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 166,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42,78 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,46 Prozent erhöht.

Alle Coca-Cola HBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG

DatumMeistgelesen