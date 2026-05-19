FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Coca-Cola HBC-Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola HBC-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,70 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,891 Coca-Cola HBC-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 166,46 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42,78 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,46 Prozent erhöht.

Alle Coca-Cola HBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net