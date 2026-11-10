FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Langfristige Anlage

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Coca-Cola HBC-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,73 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,887 Coca-Cola HBC-Anteilen. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Papiere wären am 09.11.2026 164,19 GBP wert, da der Schlussstand 42,24 GBP betrug. Mit einer Performance von +64,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Coca-Cola HBC-Wert an der Börse wurde auf 15,29 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net