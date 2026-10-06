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Rentable Coca-Cola HBC-Investition?

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola HBC AG
50.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Coca-Cola HBC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Coca-Cola HBC-Papier an diesem Tag bei 21,28 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,992 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 42,54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.999,06 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,91 Prozent erhöht.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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