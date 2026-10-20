FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,34 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,453 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,06 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 245,69 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 145,69 Prozent zugenommen.
Coca-Cola HBC wurde am Markt mit 16,14 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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