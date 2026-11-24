Coca-Cola HBC-Investment im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola HBC-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,90 GBP wert. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 271,003 Coca-Cola HBC-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 42,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.631,44 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,31 Prozent angezogen.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net