FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Compass Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Compass Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Compass Group-Aktie an diesem Tag 19,63 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Compass Group-Aktie investiert hat, hat nun 509,480 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 31,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.895,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,96 Prozent gesteigert.
Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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