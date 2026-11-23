Lukrativer Compass Group-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen Compass Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 27,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 359,877 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 33,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.073,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,74 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich jüngst auf 56,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net