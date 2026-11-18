Computacenter-Performance

Anleger, die vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Computacenter-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,316 Computacenter-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 622,37 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Papiers am 17.11.2026 auf 46,74 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 522,37 Prozent gleich.

Computacenter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net