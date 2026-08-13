FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Computacenter eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Computacenter-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,33 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in das Computacenter-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 352,982 Computacenter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.737,36 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Papiers am 18.08.2026 auf 50,25 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,37 Prozent angezogen.
Computacenter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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