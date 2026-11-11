FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor 5 Jahren verdient

Rentable Computacenter-Anlage?

11.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Computacenter-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Computacenter-Anteile bei 27,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 362,056 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Computacenter-Papiers auf 47,08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.045,62 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,46 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Computacenter zuletzt 4,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net