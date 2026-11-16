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Langfristige Investition

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConvaTec PLC
2.96 EUR 0.04 EUR 1.37 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ConvaTec-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,34 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die ConvaTec-Aktie investiert, befänden sich nun 427,350 ConvaTec-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 1.103,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,58 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,34 Prozent erhöht.

ConvaTec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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