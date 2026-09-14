FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ConvaTec-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das ConvaTec-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,23 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 447,628 ConvaTec-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (2,16 GBP), wäre das Investment nun 965,98 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 3,40 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 4,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ConvaTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ConvaTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ConvaTec Aktie News
ConvaTec Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ConvaTec nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.