FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren verloren

ConvaTec-Anlage unter der Lupe

14.09.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ConvaTec-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das ConvaTec-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,23 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 447,628 ConvaTec-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (2,16 GBP), wäre das Investment nun 965,98 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 3,40 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 4,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net